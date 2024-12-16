Легковий автомобіль надається на безоплатній основі строком на 10 років.

Держава підтримує тисячі постраждалих захисників, надаючи пільги та іншу допомогу.

Український центр захисту прав людини пояснює, хто саме може стати власником безкоштовного автомобіля.

Хто має право на авто?

Легковий автомобіль надається на безоплатній основі строком на 10 років, проте претендент повинен відповідати таким вимогам:

Не володіє транспортними засобами, зокрема вантажним або легковим автомобілем, автобусом, причепом чи напівпричепом, віком до 10 років.

Протягом семи років до постановки на облік і під час перебування на ньому не отримав авто як благодійну допомогу та не зареєстрував придбаний автомобіль з терміном експлуатації до п'яти років.

«Автомобіль видається на 10 років. Після закінчення цього терміну його можна замінити на новий», – уточнюється в повідомленні.

Як зареєструвати подарований автомобіль?

Реєстрація автівки здійснюється через органи соціального захисту. Для цього необхідно надати такі документи:

оригінал паспорта;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

копію довідки МСЕК;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера особи з інвалідністю та члена сім'ї, якому передається право користування автомобілем;

документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї або іншої особи, яка отримує право користування автомобілем;

копію водійського посвідчення того, кому передається право керувати автомобілем.

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