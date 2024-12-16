Легковой автомобиль предоставляется на бесплатной основе сроком на 10 лет.

Государство поддерживает тысячи пострадавших защитников, оказывая льготы и другую помощь.

Украинский центр защиты прав человека объясняет , кто именно может стать владельцем бесплатного автомобиля.

Кто имеет право на автомобиль?

Легковой автомобиль предоставляется на безвозмездной основе сроком на 10 лет, однако претендент должен отвечать следующим требованиям:

Не владеет транспортными средствами, в том числе грузовым или легковым автомобилем, автобусом, прицепом или полуприцепом в возрасте до 10 лет.

В течение семи лет до постановки на учет и во время пребывания на нем не получил авто в качестве благотворительной помощи и не зарегистрировал приобретенный автомобиль со сроком эксплуатации до пяти лет.

«Автомобиль выдается на десять лет. По истечении этого срока его можно заменить новым», – уточняется в сообщении.

Как зарегистрировать подаренный автомобиль?

Регистрация автомобиля осуществляется через органы социальной защиты. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

оригинал паспорта;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;

копию справки МСЭК;

справка о присвоении идентификационного номера лица с инвалидностью и члена семьи, которому передается право пользования автомобилем;

документ о регистрации места жительства члена семьи или другого лица, получающего право пользования автомобилем;

копию водительского удостоверения того, кому передается право управлять автомобилем.

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