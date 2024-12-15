У найближчі місяці Національний банк прогнозує швидке здорожчання цін на продукти через високі темпи інфляції.

У найближчі місяці Національний банк прогнозує подорожчання продуктів через високі темпи інфляції - однак, за словами фахівців, після цього очікується зниження темпів інфляції.

Голова НБУ Андрій Пишний вважає, що інфляція може почати сповільнюватися вже в середині 2025 року.

Він зазначив, що у листопаді інфляція прискорилася до 11,2% у річному вимірі.

Причиною зростання цін, за словами Пишного, стали наслідки обмеженої пропозиції продовольства через погіршення цьогорічних врожаїв. Однак, з настанням нового врожаю наступного року, цей фактор впливатиме на інфляцію все менше.

Також Пишний зазначив, що інфляційний сплеск набуває більш фундаментальних ознак, зокрема через прискорення базової інфляції до 9,3% у річному вимірі в листопаді. Це пов'язано з підвищенням виробничих витрат, зокрема на електроенергію та оплату праці, а також курсовими ефектами через послаблення гривні.

Голова НБУ також звернув увагу на те, що інфляційні очікування залишаються стабільними, але зростає ризик їх розбалансування через підвищену увагу населення до інфляційних процесів.

У найближчі місяці інфляція, ймовірно, продовжить зростати через вплив чинників, пов'язаних із пропозицією продовольчих товарів, високі бюджетні видатки, збільшення заробітних плат та підвищення енергодефіциту під час опалювального сезону. Однак, за словами Пишного, весною-влітку інфляція має сповільнитися завдяки покращенню ситуації в енергосекторі та зростанню врожаїв.

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