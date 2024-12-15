В ближайшие месяцы Национальный банк прогнозирует подорожание продуктов из-за высоких темпов инфляции – однако, по словам специалистов, после этого ожидается снижение темпов инфляции.

Глава НБУ Андрей Пышный считает, что инфляция может начать замедляться уже в середине 2025 года.

Он отметил, что в ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом исчислении.

Причиной роста цен, по словам Пышного, стали последствия ограниченного предложения продовольствия из-за ухудшения урожаев этого года. Однако с наступлением нового урожая в следующем году этот фактор будет влиять на инфляцию все меньше.

Также Пышный отметил, что инфляционный всплеск приобретает более фундаментальные признаки, в частности из-за ускорения базовой инфляции до 9,3% в годовом измерении в ноябре. Это связано с повышением производственных затрат, в частности, на электроэнергию и оплату труда, а также курсовыми эффектами из-за ослабления гривны.

Глава НБУ также обратил внимание на то, что инфляционные ожидания остаются стабильными, но возрастает риск их разбалансирования из-за повышенного внимания населения к инфляционным процессам.

В ближайшие месяцы инфляция, вероятно, продолжит расти из-за влияния факторов, связанных с предложением продовольственных товаров, высоких бюджетных расходов, увеличения заработных плат и повышения энергодефицита во время отопительного сезона. Однако, по словам Пышного, инфляция весной-летом должна замедлиться благодаря улучшению ситуации в энергосекторе и росту урожаев.

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