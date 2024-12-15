Роботодавці зобов'язані організовувати та оплачувати психіатричні огляди для працівників, чия діяльність вимагає особливої уваги до психічного здоров’я.

Ці зміни передбачені в наказі Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) № 1759, який коригує Порядок № 651 щодо проведення психіатричних оглядів.

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Нововведення забезпечать підвищену безпеку на робочих місцях і допоможуть адаптувати українські стандарти до міжнародних норм. Основні зміни включають введення нової обов'язкової форми довідки про психіатричний огляд з січня 2025 року та удосконалення діагностичних протоколів для точнішої оцінки психічного здоров’я.

Роботодавці повинні організовувати та фінансувати такі огляди, які включають:

  • попередні огляди при прийомі на роботу;
  • періодичні огляди в процесі трудової діяльності;
  • позачергові огляди за потреби, наприклад, за медичними показаннями.

Ці вимоги стосуються працівників, діяльність яких передбачає підвищену відповідальність або потенційну небезпеку для інших. Зокрема, це стосується працівників таких сфер:

  • транспорту;
  • оборонної промисловості;
  • енергетики;
  • освіти та медицини, якщо їхня робота передбачає взаємодію з вразливими групами населення.

Огляди будуть проводити лише ліцензовані психіатри, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, пройшли відповідне навчання і працюють в уповноважених медичних установах.

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Оцінювання включатиме загальний психічний стан та перевірку на можливе вживання психоактивних речовин. Ці зміни впроваджуються з метою:

  • зниження професійних ризиків у специфічних умовах;
  • забезпечення безпеки працівників і їх оточення;
  • адаптації стандартів до міжнародних вимог.

Для роботодавців це означає додаткову відповідальність, адже вони мають не лише організовувати, але й фінансувати огляди. Для працівників це гарантія того, що їх психічний стан буде оцінений об’єктивно та професійно.

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