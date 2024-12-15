Роботодавці зобов'язані організовувати та оплачувати психіатричні огляди для працівників, чия діяльність вимагає особливої уваги до психічного здоров’я.
Ці зміни передбачені в наказі Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) № 1759, який коригує Порядок № 651 щодо проведення психіатричних оглядів.
Нововведення забезпечать підвищену безпеку на робочих місцях і допоможуть адаптувати українські стандарти до міжнародних норм. Основні зміни включають введення нової обов'язкової форми довідки про психіатричний огляд з січня 2025 року та удосконалення діагностичних протоколів для точнішої оцінки психічного здоров’я.
Роботодавці повинні організовувати та фінансувати такі огляди, які включають:
- попередні огляди при прийомі на роботу;
- періодичні огляди в процесі трудової діяльності;
- позачергові огляди за потреби, наприклад, за медичними показаннями.
Ці вимоги стосуються працівників, діяльність яких передбачає підвищену відповідальність або потенційну небезпеку для інших. Зокрема, це стосується працівників таких сфер:
- транспорту;
- оборонної промисловості;
- енергетики;
- освіти та медицини, якщо їхня робота передбачає взаємодію з вразливими групами населення.
Огляди будуть проводити лише ліцензовані психіатри, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, пройшли відповідне навчання і працюють в уповноважених медичних установах.
Оцінювання включатиме загальний психічний стан та перевірку на можливе вживання психоактивних речовин. Ці зміни впроваджуються з метою:
- зниження професійних ризиків у специфічних умовах;
- забезпечення безпеки працівників і їх оточення;
- адаптації стандартів до міжнародних вимог.
Для роботодавців це означає додаткову відповідальність, адже вони мають не лише організовувати, але й фінансувати огляди. Для працівників це гарантія того, що їх психічний стан буде оцінений об’єктивно та професійно.
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