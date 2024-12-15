Ці вимоги стосуються працівників, діяльність яких передбачає підвищену відповідальність або потенційну небезпеку для інших.

Роботодавці зобов'язані організовувати та оплачувати психіатричні огляди для працівників, чия діяльність вимагає особливої уваги до психічного здоров’я.

Ці зміни передбачені в наказі Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) № 1759, який коригує Порядок № 651 щодо проведення психіатричних оглядів.

Нововведення забезпечать підвищену безпеку на робочих місцях і допоможуть адаптувати українські стандарти до міжнародних норм. Основні зміни включають введення нової обов'язкової форми довідки про психіатричний огляд з січня 2025 року та удосконалення діагностичних протоколів для точнішої оцінки психічного здоров’я.

Роботодавці повинні організовувати та фінансувати такі огляди, які включають:

попередні огляди при прийомі на роботу;

періодичні огляди в процесі трудової діяльності;

позачергові огляди за потреби, наприклад, за медичними показаннями.

Ці вимоги стосуються працівників, діяльність яких передбачає підвищену відповідальність або потенційну небезпеку для інших. Зокрема, це стосується працівників таких сфер:

транспорту;

оборонної промисловості;

енергетики;

освіти та медицини, якщо їхня робота передбачає взаємодію з вразливими групами населення.

Огляди будуть проводити лише ліцензовані психіатри, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, пройшли відповідне навчання і працюють в уповноважених медичних установах.

Оцінювання включатиме загальний психічний стан та перевірку на можливе вживання психоактивних речовин. Ці зміни впроваджуються з метою:

зниження професійних ризиків у специфічних умовах;

забезпечення безпеки працівників і їх оточення;

адаптації стандартів до міжнародних вимог.

Для роботодавців це означає додаткову відповідальність, адже вони мають не лише організовувати, але й фінансувати огляди. Для працівників це гарантія того, що їх психічний стан буде оцінений об’єктивно та професійно.

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