Работодатели обязаны организовывать и оплачивать психиатрические осмотры для работников, чья деятельность требует особого внимания к психическому здоровью.
Эти изменения предусмотрены в приказе Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) № 1759, корректирующего Порядок № 651 о проведении психиатрических осмотров.
Нововведения обеспечат повышенную безопасность на рабочих местах и помогут адаптировать украинские стандарты к международным нормам. Основные изменения включают: введение новой обязательной формы справки о психиатрическом осмотре с января 2025 года и усовершенствование диагностических протоколов для более точной оценки психического здоровья.
Работодатели должны организовывать и финансировать такие обзоры, которые включают:
- предварительные осмотры при приеме на работу;
- периодические обзоры в процессе трудовой деятельности;
- внеочередные осмотры при необходимости, например, по медицинским показаниям.
Эти требования касаются работников, деятельность которых подразумевает повышенную ответственность или потенциальную опасность для других. В частности, это касается работников таких сфер:
- транспорта;
- оборонной промышленности;
- энергетики;
- образования и медицины, если их работа предполагает взаимодействие с уязвимыми группами населения.
Обзоры будут проводить только лицензированные психиатры, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения, прошли соответствующее обучение и работают в уполномоченных медицинских учреждениях.
Оценка будет включать общее психическое состояние и проверку возможного употребления психоактивных веществ. Эти изменения вводятся с целью:
- снижение профессиональных рисков в специфических условиях;
- обеспечение безопасности работников и их окружение;
- адаптации стандартов к международным требованиям.
Для работодателей это означает дополнительную ответственность, ведь они должны не только организовывать, но и финансировать обзоры. Для работников это гарантия того, что их психическое состояние будет оценено объективно и профессионально.
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