Эти требования касаются работников, деятельность которых подразумевает повышенную ответственность или потенциальную опасность для других.

Работодатели обязаны организовывать и оплачивать психиатрические осмотры для работников, чья деятельность требует особого внимания к психическому здоровью.

Эти изменения предусмотрены в приказе Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) № 1759, корректирующего Порядок № 651 о проведении психиатрических осмотров.

Нововведения обеспечат повышенную безопасность на рабочих местах и ​​помогут адаптировать украинские стандарты к международным нормам. Основные изменения включают: введение новой обязательной формы справки о психиатрическом осмотре с января 2025 года и усовершенствование диагностических протоколов для более точной оценки психического здоровья.

Работодатели должны организовывать и финансировать такие обзоры, которые включают:

предварительные осмотры при приеме на работу;

периодические обзоры в процессе трудовой деятельности;

внеочередные осмотры при необходимости, например, по медицинским показаниям.

Эти требования касаются работников, деятельность которых подразумевает повышенную ответственность или потенциальную опасность для других. В частности, это касается работников таких сфер:

транспорта;

оборонной промышленности;

энергетики;

образования и медицины, если их работа предполагает взаимодействие с уязвимыми группами населения.

Обзоры будут проводить только лицензированные психиатры, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения, прошли соответствующее обучение и работают в уполномоченных медицинских учреждениях.

Оценка будет включать общее психическое состояние и проверку возможного употребления психоактивных веществ. Эти изменения вводятся с целью:

снижение профессиональных рисков в специфических условиях;

обеспечение безопасности работников и их окружение;

адаптации стандартов к международным требованиям.

Для работодателей это означает дополнительную ответственность, ведь они должны не только организовывать, но и финансировать обзоры. Для работников это гарантия того, что их психическое состояние будет оценено объективно и профессионально.

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