Місцеве підприємство повідомило про намір коригувати тарифи на виробництво та постачання теплової енергії, оскільки поточні тарифи не покривають фактичні витрати.

Тарифи на газ та опалення для населення, ймовірно, залишатимуться стабільними завдяки мораторію, однак ситуація з цінами на електроенергію та воду може змінитися.

За словами народного депутата Олексія Кучеренка, хоча «Нафтогаз» висловлював намір підвищити тарифи на газ, це навряд чи відбудеться через діючий мораторій на ці послуги.

Водночас він зазначив, що мораторій не поширюється на тарифи на електроенергію, воду чи обслуговування будинків. Тому зараз тривають обговорення щодо можливого підвищення вартості цих комунальних послуг. У результаті цих дискусій тарифи можуть бути кориговані.

Також стало відомо, що в середині опалювального сезону деяким українцям переглянуть тарифи на теплопостачання, що може призвести до подорожчання послуг на 45%.

Зокрема, зміни плануються для всіх споживачів ТОВ «Давай» в Одесі. Місцеве підприємство повідомило про намір коригувати тарифи на виробництво та постачання теплової енергії, оскільки поточні тарифи не покривають фактичні витрати через подорожчання електроенергії та підвищення зарплат.

"Для виробництва теплової енергії підприємство використовує саме електричну енергію, тому це суттєво вплинуло на собівартість виробництва та постачання", – говориться у поясненні.

Так, вартість 1 Гкал тепла для населення збільшиться на 44,54%, з 2078,49 до 3004,27 гривні.

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