Местное предприятие сообщило о намерении корректировать тарифы на производство и снабжение тепловой энергией, поскольку текущие тарифы не покрывают фактические расходы.

Тарифы на газ и отопление для населения, вероятно, будут оставаться стабильными благодаря мораторию, однако ситуация с ценами на электроэнергию и воду может измениться.

По словам народного депутата Алексея Кучеренко, хотя «Нафтогаз» выражал намерение повысить тарифы на газ, это вряд ли произойдет из-за действующего моратория на эти услуги.

В то же время, он отметил, что мораторий не распространяется на тарифы на электроэнергию, воду или обслуживание домов. Поэтому сейчас ведутся обсуждения возможного повышения стоимости этих коммунальных услуг. В результате этих дискуссий тарифы могут быть корректированы.

Также стало известно, что в середине отопительного сезона некоторым украинцам будут пересмотрены тарифы на теплоснабжение, что может привести к удорожанию услуг на 45%.

В частности, изменения планируются всем потребителям ООО «Давай» в Одессе. Местное предприятие сообщило о намерении корректировать тарифы на производство и поставку тепловой энергии, поскольку текущие тарифы не покрывают фактические расходы из-за удорожания электроэнергии и повышения зарплат.

"Для производства тепловой энергии предприятие использует именно электрическую энергию, поэтому это оказало существенное влияние на себестоимость производства и поставок", – говорится в объяснении.

Так, стоимость 1 Гкал тепла для населения увеличится на 44,54% с 2078,49 до 3004,27 гривны.

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