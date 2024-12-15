Наразі тривають заходи для притягнення до відповідальності інших учасників мережі.

СБУ та Національна поліція викрили новий метод російських спецслужб, що полягає у залученні неповнолітніх до розвідувальної діяльності під виглядом «квест-ігор».

Деталі повідомили у СБУ.

Під час масштабної спецоперації в Харкові правоохоронці затримали дві агентурні групи фсб, які складалися з дітей віком 15 і 16 років. Неповнолітні виконували завдання ворога, включаючи розвідку, коригування ударів і підпали.

Для приховування своєї підривної діяльності ці групи діяли окремо одна від одної. За «правилами квесту», діти отримували геолокації від фсб і повинні були дістатися до визначених точок, зробити фото і відео об’єктів, а також надати їх опис. Розвіддані, отримані таким чином, передавалися через анонімні чати до координаторів з фсб.

Зібрана інформація використовувалась окупантами для проведення авіаударів по Харкову. Співробітники СБУ затримали зловмисників, коли ті фотографували об’єкти української ППО.

Під час слідства також було виявлено завдання російських агентів щодо підпалу трансформаторів, які забезпечують рух ешелонів ЗСУ на східному фронті.

Організатор однієї з ворожих груп отримав підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія в умовах воєнного стану) та перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Тривають заходи для притягнення до відповідальності інших учасників мережі.

Також було встановлено особу «зв’язкового» груп фсб. Ним виявився співробітник поліції Краснодарського краю рф, який співпрацював з російськими спецслужбами. Йому готується заочна підозра за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України.

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