В настоящее время продолжаются меры по привлечению к ответственности других участников сети.

СБУ и Национальная полиция разоблачили новый метод российских спецслужб, заключающийся в привлечении несовершеннолетних к разведывательной деятельности под видом «квест-игр».

Детали сообщили в СБУ.

Во время масштабной спецоперации в Харькове правоохранители задержали две агентурные группы фсб, состоящие из детей 15 и 16 лет.

Для сокрытия своей подрывной деятельности эти группы действовали отдельно друг от друга. По «правилам квеста», дети получали геолокацию от ФСБ и должны были добраться до определенных точек, сделать фото и видео объектов, а также предоставить их описание. Разведданные, полученные таким образом, передавались через анонимные чаты координаторам по фсб.

Собранная информация использовалась кафирами для проведения авиаударов по Харькову. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, когда они фотографировали объекты украинского ПВО.

В ходе следствия также была обнаружена задача российских агентов по поджогу трансформаторов, обеспечивающих движение эшелонов ВСУ на восточном фронте.

Организатор одной из вражеских групп получил подозрение по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия в условиях военного положения) и находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Продолжаются меры по привлечению к ответственности других участников сети.

Также было установлено лицо «связных» групп фсб. Им оказался сотрудник полиции Краснодарского края России, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Ему готовится заочное подозрение по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса.

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