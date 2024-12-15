Комітет ВР з питань правової політики 12 грудня рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект №12244-1, який передбачає виплату суддям спеціальних доплат.

Ці доплати стосуються суддів першої інстанції, чий базовий оклад наразі становить близько 63 тисяч гривень, що є нижчим за заробітки в окремих органах виконавчої влади.

Міністерство фінансів ініціювало ідею введення доплат, яка була включена в статтю 41 Закону про Державний бюджет на 2025 рік, але вона стане чинною лише після прийняття відповідного законопроекту. Згідно з цією нормою, суддям місцевих судів буде виплачуватися спеціальна доплата, що дорівнює п'яти прожитковим мінімумам для працездатних осіб, що становить 10 510 грн (з урахуванням "замороженого" прожиткового мінімуму в 2102 грн).

Автори законопроекту №12244-1 запропонували додаткові доплати, окрім зазначених у бюджеті. Йдеться про компенсацію за понаднормове навантаження та за роботу в суддівських органах, розташованих на територіях активних бойових дій або на територіях, де можуть відбуватися бойові дії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів.

Проект закону пропонує доповнити Закон «Про судоустрій і статус суддів» новими положеннями, що передбачають такі доплати:

Виплата доплати в розмірі 5 прожиткових мінімумів (10 510 грн) для всіх суддів місцевих судів у 2025 році. Доплата в тому ж розмірі (10 510 грн), якщо суддя працює в місцевому суді, де середня кількість днів для розгляду справ перевищує середній показник по Україні, визначений Державною судовою адміністрацією (ДСА).

Згідно з проектом, для суддів, які працюють на територіях активних бойових дій або на територіях, де можливі бойові дії, пропонується додаткова доплата в 10 прожиткових мінімумів (21 020 грн) або 5 ПМ (10 510 грн) в залежності від обставин.

Ці доплати є тимчасовими, не враховуються у складі основної суддівської винагороди та не впливають на розмір щомісячного довічного грошового утримання.

Законопроект передбачає, що ці зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року, окрім пункту, що стосується доплати за навантаження, який почне діяти після публікації переліку судів з перевищенням середньої тривалості розгляду справ за IV квартал 2024 року, але не пізніше 1 лютого 2025 року.

Автори не уточнили, чи можуть судді одночасно отримувати всі види доплат. Таким чином, суддя, який працює в зоні бойових дій та має перевищення середньої тривалості розгляду справ, може отримати до 42 040 грн доплати.

Водночас у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради висловили зауваження щодо реалістичності рекомендованих показників середньої тривалості розгляду судових справ, встановлених ще у 2020 році рішенням Вищої ради правосуддя.

Джерело: Судово-юридична газета.

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