Комитет ВР по вопросам правовой политики 12 декабря рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №12244-1, предусматривающий выплату судьям специальных доплат.

Эти доплаты касаются судей первой инстанции, чей базовый оклад в настоящее время составляет около 63 тысяч гривен, что ниже заработков в отдельных органах исполнительной власти.

Министерство финансов инициировало идею введения доплат, которая была включена в статью 41 Закона о Государственном бюджете на 2025 год, но она вступит в силу только после принятия соответствующего законопроекта. Согласно этой норме, судьям местных судов будет выплачиваться специальная доплата, равная пяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц, что составляет 10510 грн (с учетом "замороженного" прожиточного минимума в 2102 грн).

Авторы законопроекта №12244-1 предложили дополнительные доплаты, кроме указанных в бюджете. Речь идет о компенсации за сверхурочную нагрузку и за работу в судейских органах, расположенных на территориях активных боевых действий или на территориях, где могут происходить боевые действия, согласно перечню, утвержденному Кабинетом Министров.

Проект закона предлагает дополнить Закон «О судоустройстве и статусе судей» новыми положениями, предусматривающими следующие доплаты:

Выплата доплаты в размере 5 прожиточных минимумов (10510 грн) для всех судей местных судов в 2025 году. Доплата в том же размере (10510 грн), если судья работает в местном суде, где среднее количество дней для рассмотрения дел превышает средний показатель по Украине, определенный Государственной судебной администрацией (ГСА).

Согласно проекту, для судей, работающих на территориях активных боевых действий или на территориях, где возможны боевые действия, предлагается дополнительная доплата в 10 прожиточных минимумов (21 020 грн.) или 5 ПМ (10 510 грн.) в зависимости от обстоятельств.

Эти доплаты временные, не учитываются в составе основного судейского вознаграждения и не влияют на размер ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Законопроект предусматривает, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, кроме пункта, касающегося доплаты за погрузку, который начнет действовать после публикации перечня судов с превышением средней продолжительности рассмотрения дел за IV квартал 2024 года, но не позднее 1 февраля 2025 года.

Авторы не уточнили, могут ли судьи одновременно получать все виды доплат. Таким образом, судья, работающий в зоне боевых действий и превышающий среднюю продолжительность рассмотрения дел, может получить до 42 040 грн доплаты.

В то же время в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады высказали замечания по реалистичности рекомендованных показателей средней продолжительности рассмотрения судебных дел, установленных еще в 2020 году решением Высшего совета правосудия.

Источник: Судебно-юридическая газета.

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