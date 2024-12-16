Сама дівчина стверджує, що зробила провокаційні заяви заради хайпу, бажаючи підвищити свою популярність у соцмережах.

Поліція виявила в трансляції 18-річної одеситки ознаки колабораціонізму.

Про це 13 грудня повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Дівчина називала війну безглуздою та заявляла, що нічого не має проти життя під владою РФ. У результаті проти неї було відкрито кримінальне провадження.

Що сказала одеситка?

Під час стріму в TikTok 18-річна працівниця однієї з одеських кав’ярень висловила думку, що війна ведеться через землю та нафту, а захисщати Україну немає сенсу.

"Чому ми маємо помирати за ці землі? Якщо я житиму під прапором Росії чи переїду туди — і що з того? Головне, щоб був мир", — сказала вона.

Ці висловлювання викликали шквал обурення. Після цього дівчину звільнив власник кав'ярні, де вона працювала.

Що загрожує блогерці?

Поліцейські швидко встановили особу дівчини та відкрили провадження за статтею про публічне заперечення збройної агресії РФ проти України. Санкції за це правопорушення включають заборону обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

Сама дівчина стверджує, що зробила провокаційні заяви заради хайпу, бажаючи підвищити свою популярність у соцмережах.

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