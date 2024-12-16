Сама девушка утверждает, что сделала провокационные заявления ради хайпа, желая повысить свою популярность в соцсетях.

Полиция обнаружила в трансляции 18-летней одесситки признаки коллаборационизма .

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Девушка называла войну бессмысленной и заявляла, что ничего против жизни под властью РФ. В результате против нее было открыто уголовное производство.

Что сказала одесситка?

Во время стрима в TikTok 18-летняя работница одного из одесских кафе выразила мнение, что война ведется через землю и нефть, а защищать Украину нет смысла.

"Почему мы должны умирать за эти земли? Если я буду жить под флагом России или перееду туда - и что из того? Главное, чтобы был мир", - сказала она.

Эти высказывания вызвали бурю негодования. После этого девушку уволил владелец кафе, где она работала.

Что угрожает блоггеру?

Полицейские быстро установили личность девушки и открыли производство по статье о публичном отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сама девушка утверждает, что сделала провокационные заявления ради хайпа, желая повысить свою популярность в соцсетях.

Также Politeka писала о том, что женщина оправдывала российскую агрессию перед соседкой, говоря, что на Донбасс напала Украина.

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