Перейшовши за підозрілим посиланням, вона втратила 98 960 гривень, намагаючись отримати так звану "тисячу Зеленського".

Як інформують у Нацполіції, жертва побачила в одному з месенджерів оголошення про нову програму "Зимова єПідтримка", яка нібито надає грошову виплату. Перейшовши за наданим посиланням, жінка заповнила анкету, вказавши конфіденційну інформацію, зокрема, дані банківської картки. Майже одразу після цього з її рахунку зникли всі кошти. Поліція внесла цей випадок до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України ("Шахрайство").

Правоохоронці нагадують, що шахраї часто використовують фішингові сайти для збору персональних даних. У поліції дали кілька порад, які допоможуть уникнути шахраїв: не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте особисті дані на невідомих сайтах. Це стосується паролів, номерів банківських карток, PIN-кодів, CVV-кодів і навіть дати народження. Інформацію про державні виплати перевіряйте лише на офіційних ресурсах. Наприклад, через застосунок "Дія", у банках чи на "Укрпошті".

Раніше Politeka також писала, що у Львівській області засудили жінку-безхатька, яка проникла до чужого будинку та викрала гроші. Як зазначається у вироку Жидачівського районного суду, інцидент стався через незачинені двері.

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