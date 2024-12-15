Перейдя по подозрительной ссылке, она потеряла 98 960 гривен, пытаясь получить так называемую "тысячу Зеленского".

Как информируют в Нацполиции, жертва увидела в одном из мессенджеров объявление о новой программе "Зимняя поддержка", которая якобы предоставляет денежную выплату. Перейдя по предоставленной ссылке, женщина заполнила анкету, указав конфиденциальную информацию, в частности данные банковской карты. Сразу после этого с ее счета исчезли все средства. Полиция внесла этот случай в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество").

Правоохранители напоминают, что мошенники часто используют фишинговые сайты для сбора персональных данных. В полиции дали несколько советов, которые помогут избежать мошенников: не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите личные данные на неизвестных сайтах. Это касается паролей, номеров банковских карт, PIN-кодов, CVV-кодов и даже даты рождения. Информацию о государственных выплатах проверяйте только на официальных ресурсах. Например, через приложение "Действие", в банках или на "Укрпочте".

Ранее Politeka также писала , что во Львовской области осудили женщину-бездомную, которая проникла в чужой дом и похитила деньги. Как отмечается в приговоре Жидачевского районного суда, инцидент произошел через незапертую дверь.

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