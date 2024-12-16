Обвинувачений народився та проживає в невизнаному Придністров'ї, але є громадянином Росії.

Суд в Одесі визнав мешканця Придністров'я винним у шпигунстві на користь Російської Федерації, проте чоловік не буде відбувати покарання, адже перебуває в Росії.

Про це стало відомо з вироку Приморського районного суду Одеси.

Деталі справи

Обвинувачений народився та проживає в невизнаному Придністров'ї, але є громадянином Росії. Він використовував квадрокоптер для зйомки позицій Сил оборони України біля кордону, а також інженерних робіт зі створення протитанкового рівня.

Дрон вийшло збити українським військовим за допомогою рушниці. На пристрої виявлено не лише відеофайли зі шпигунською інформацією, а й фото самого обвинуваченого.

Рішення суду

Чоловіка визнано винним у шпигунстві та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас, за оперативною інформацією, віомом що він наразі знаходиться на території Російської Федерації.

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