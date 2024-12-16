Суд в Одессе признал жителя Приднестровья виновным в шпионаже в пользу Российской Федерации, однако мужчина не будет отбывать наказание, ведь находится в России.
Об этом стало известно по приговору Приморского районного суда Одессы.
Детали дела
Обвиняемый родился и проживает в непризнанном Приднестровье, но является гражданином России. Он использовал квадрокоптер для съемки позиций Сил обороны Украины у границы, а также инженерных работ по созданию противотанкового уровня.
Дрон получилось сбить украинским военным с помощью ружья. На устройстве обнаружены не только видеофайлы со шпионской информацией, но и фото самого обвиняемого.
Решение суда
Мужчина признан виновным в шпионаже и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также Politeka писала о том, что в Чернигове пенсионерка оправдывала агрессию России в частных разговорах с соседкой, поэтому суд признал ее виновной и назначил наказание.
Женщина, являющаяся уроженкой Кемерово в российской федерации, во время общения с соседкой 26 июня 2023 года оправдывала российскую агрессию. Она использовала риторические вопросы, в частности: "Кто начал первым обстреливать Донбасс? Россия?" и другие намеки, имевшие скрытое содержимое.
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