Ось що потрібно знати про цю астрологічну пару знаків Зодіаку, на думку експертів у галузі астрології .

В астрологічну сумісність входить безліч факторів, але, загалом, Риби і Скорпіон — два водні знаки, які можуть ужитися — наважимося сказати — без проблем.

Одним з основних принципів астрологічної сумісності є те, що знаки з тією самою стихією зазвичай добре уживаються один з одним, і Риби і Скорпіон не є винятком.

Коли справа доходить до романтичних відносин, ми схильні чекати трохи більшого від наших партнерів, ніж від друзів.

Баланс, який Скорпіон і Риби можуть принести один одному в дружбі, може бути також і в романтичних відносинах.

У разі Риб, зазначає вона, мінливість призводить до великих змін та почуття незаземленості.

Ви можете думати про Скорпіона, який є «фіксованою водою», як про контейнер, що утримує ці водянисті емоції і зберігає стабільність. Риби будуть відчувати себе в безпеці, перебуваючи в цьому контейнері, і також допоможуть Скорпіонові трохи послабити поводи.

Відомо, що фіксовані знаки трохи застряють, у тому числі й емоційно, тому Скорпіону піде на користь «атмосфера Риб, що пливе за течією».

Варто також відзначити, що Скорпіон, швидше за все, не відкриватиметься так само легко, як Риби, оскільки їх, як відомо, важко впізнати. Насправді більшість фіксованих знаків мають таку репутацію, коли справа стосується відносин — повільних і стабільних.

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