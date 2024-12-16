Вот что нужно знать об этой астрологической паре знаков Зодиака, по мнению экспертов в области астрологии.

В астрологическую совместимость входит множество факторов , но, в общем и целом, Рыбы и Скорпион — два водных знака, которые могут ужиться — осмелимся сказать — без проблем.

Одним из основных принципов астрологической совместимости является то, что знаки с одной и той же стихией обычно хорошо уживаются друг с другом, и Рыбы и Скорпион не являются исключением.

Когда дело доходит до романтических отношений, мы склонны ожидать немного большего от наших партнеров, чем от друзей.

Баланс, который Скорпион и Рыбы могут принести друг другу в дружбе, может также присутствовать и в романтических отношениях.

В случае Рыб, отмечает она, изменчивость приводит к большим изменениям и чувству незаземленности.

Вы можете думать о Скорпионе, который представляет собой «фиксированную воду», как о контейнере, удерживающем эти водянистые эмоции и сохраняющем стабильность. Рыбы будут чувствовать себя в безопасности, находясь в этом контейнере, и также помогут Скорпиону немного ослабить поводья.

Известно, что фиксированные знаки немного застревают, в том числе и эмоционально, поэтому Скорпиону пойдет на пользу «плывущая по течению» атмосфера Рыб.

Стоит также отметить, что Скорпион, скорее всего, не будет открываться так же легко, как Рыбы, поскольку их, как известно, трудно узнать. На самом деле, большинство фиксированных знаков имеют такую ​​репутацию, когда дело касается отношений — медленных и стабильных.

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