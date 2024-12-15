З 1 січня 2025 року в Україні набувають чинності нові обмеження на карткові перекази, які поступово знижуватимуться до 100 тисяч гривень на місяць.

Для певних категорій клієнтів ліміти будуть ще меншими – до 50 тисяч гривень.

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник для OBOZ.UA пояснив причини запровадження лімітів, кого вони стосуватимуться і як уникнути незручностей.

Він наголосив, що нові правила покликані підвищити прозорість фінансової системи та боротися зі схемами шахрайства. Він також роз’яснив, що обмеження будуть поступовими: до 150 тисяч гривень з січня 2025 року та до 100 тисяч гривень із червня. Для клієнтів із високими ризиками, таких як непрацевлаштовані, студенти чи особи без підтверджених доходів, ліміт складе 50 тисяч гривень.

Нові правила не вплинуть на державні програми, зокрема "єВідновлення" та "Національний кешбек", а також на депозитні чи кредитні рахунки. Військові виплати та зарплати також залишаться поза межами обмежень, адже є офіційними доходами. Волонтери, які пройшли відповідну ідентифікацію, зможуть працювати без обмежень у своїй фінансовій діяльності.

Олійник пояснив, що ліміт у 100 тисяч гривень базується на середньому рівні доходів українців, що у 2024 році складав близько 22 тисяч гривень на місяць. Таким чином, встановлена сума відповідає чотирьом середнім зарплатам, що, за словами представника НБУ, є достатнім для більшості громадян.

Громадянам, які хочуть переказувати кошти понад ліміт, потрібно буде надати банку документи, що підтверджують легальність доходів. Це може бути довідка про зарплату, податкова декларація або інший фінансовий документ. Водночас перекази між власними рахунками, навіть якщо вони відкриті в різних банках, обмеження не зачеплять.

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