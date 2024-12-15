С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу новые ограничения на карточные переводы, которые будут постепенно снижаться до 100 тысяч гривен в месяц.

Для определенных категорий клиентов лимиты будут еще меньше – до 50 тысяч гривен.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник для OBOZ.UA объяснил причины введения лимитов, кого они будут касаться и как избежать неудобств.

Он отметил, что новые правила призваны повысить прозрачность финансовой системы и бороться со схемами мошенничества. Он также разъяснил, что ограничения будут постепенными: до 150 тысяч гривен с января 2025 и до 100 тысяч гривен с июня. Для клиентов с высокими рисками, таких как нетрудоустроенные студенты или лица без подтвержденных доходов, лимит составит 50 тысяч гривен.

Новые правила не повлияют на государственные программы, в частности "Восстановление" и "Национальный кэшбек", а также на депозитные или кредитные счета. Военные выплаты и зарплаты также останутся вне ограничений, ведь являются официальными доходами. Прошедшие соответствующую идентификацию волонтеры смогут работать без ограничений в своей финансовой деятельности.

Олийнык объяснил, что лимит в 100 тысяч гривен базируется на среднем уровне доходов украинцев, что в 2024 году составлял около 22 тысяч гривен в месяц. Таким образом, установленная сумма соответствует четырем средним зарплатам, что, по словам представителя НБУ, достаточно для большинства граждан.

Гражданам, желающим перечислять средства сверх лимита, нужно будет предоставить банку документы, подтверждающие легальность доходов. Это может быть справка о зарплате, налоговой декларации или другом финансовом документе. В то же время переводы между собственными счетами, даже если они открыты в разных банках, ограничения не тронут.

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