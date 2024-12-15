Фінашин, який сам у 21 рік пішов до армії, віддавши найкращі роки на службу та боротьбу, вважає, що ставлення до мобілізації серед багатьох українців несправедливе.

Проблеми з мобілізаційним ресурсом в країні немає - є лише неприпустиме ставлення деяких чоловіків до служби, що обурює.

Про це розповів Дмитро Фінашин, Герой України та офіцер Національної гвардії, та висловив свою думку щодо мобілізації в Україні в інтерв’ю Укрінформу.

Фінашин, який сам у 21 рік пішов до армії, віддавши найкращі роки на службу та боротьбу, вважає, що ставлення до мобілізації серед багатьох українців несправедливе. Він зазначає, що люди не повинні ігнорувати свою роль у захисті країни, адже саме від них залежить майбутнє держави.

Він також зазначив, що, перебуваючи в великих містах, таких як Київ, достатньо подивитись на потік людей на вулицях, щоб зрозуміти: навіть якщо відсіяти жінок, пенсіонерів та тих, хто не придатний до служби, залишаються тисячі потенційних бійців. Фінашин акцентує увагу на важливості свідомості громадян: вони повинні розуміти, що є частиною однієї держави і зобов’язані її захищати.

"Стань на світлофорі в Києві - і за одне червоне світло перед тобою батальйон проїде… Це нормальні, не дядьки по 50-60 років, у яких уже здоров’я, в принципі, випало кудись там... Ти - частина цієї держави, цього організму і не можеш сидіти у своїй мушлі маленькій. Бо якщо ти закриєшся, всі закриються, то потім, як у 2022 році, прийшли б росіяни до тебе додому, постукали і сказали: поїхали на перевірочку в підвал, на криптоаналіз паяльником - і тоді було б дуже весело", - сказав Фін.

Щодо зниження мобілізаційного віку, він бачить як плюси, так і мінуси. З одного боку, молоді люди - це майбутнє нації, і залучати їх до війська болісно. Але з іншого боку, саме молодь є найефективнішими бійцями. У 20 років організм витривалий: можна довго не спати, переносити важкі умови і швидко навчатися. Молоді люди, як губка, засвоюють нові навички, адаптуються до будь-яких умов і можуть виконувати найскладніші завдання. Натомість старші люди, навіть із досвідом, фізично менш витривалі.

"Фін" розповів, що більше - за зниження верхнього "порогу", бо армія має бути молодша і не можна на "дідах" виграти війну.

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