Финашин, сам в 21 год ушедший в армию, отдав лучшие годы на службу и борьбу, считает, что отношение к мобилизации среди многих украинцев несправедливо.

Проблемы с мобилизационным ресурсом в стране нет - есть лишь недопустимое отношение некоторых мужчин к возмущающей службе.

Об этом рассказал Дмитрий Финашин, Герой Украины и офицер Национальной гвардии, и высказал свое мнение по поводу мобилизации в Украине в интервью Укринформу.

Финашин, сам в 21 год ушедший в армию, отдав лучшие годы на службу и борьбу, считает, что отношение к мобилизации среди многих украинцев несправедливо. Он отмечает, что люди не должны игнорировать свою роль в защите страны, потому что именно от них зависит будущее государства.

Он также отметил, что, находясь в больших городах, таких как Киев, достаточно посмотреть на поток людей на улицах, чтобы понять: даже если отсеять женщин, пенсионеров и непригодных к службе остаются тысячи потенциальных бойцов. Финашин акцентирует внимание на важности сознания граждан: они должны понимать, что являются частью одного государства и обязаны его защищать.

"Стань на светофоре в Киеве - и за один красный свет перед тобой батальон проедет... Это нормальные, не дяди по 50-60 лет, у которых уже здоровье, в принципе, выпало куда-то... Ты - часть этого государства, этого организма и не можешь сидеть в своей раковине маленькой. Пришли бы россияне к тебе домой, постучались и сказали: поехали на проверочку в подвал, на криптоанализ паяльником - и тогда было бы очень весело", - сказал Финн.

Относительно снижения мобилизационного возраста он видит как плюсы, так и минусы. С одной стороны, молодые люди – это будущее нации, и привлекать их в войска болезненно. Но с другой стороны, именно молодежь является наиболее эффективными бойцами. В 20 лет организм вынослив: можно долго бодрствовать, переносить тяжелые условия и быстро учиться. Молодые люди как губка усваивают новые навыки, адаптируются к любым условиям и могут выполнять самые сложные задачи.

Старшие люди, даже с опытом, физически менее выносливы. "Фин" рассказал, что больше - за снижение верхнего "порога", потому что армия должна быть моложе и нельзя на "стариках" выиграть войну.

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