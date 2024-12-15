На Рівненщині апеляційний суд виніс рішення, яке зобов’язує вдову боржника взяти на себе кредитну заборгованість чоловіка на суму понад 91 мільйон гривень.

Як повідомляє Юрліга з посиланням на пресслужбу суду, справу розглядали в апеляційному порядку після того, як суд першої інстанції відмовив у заміні сторони у виконавчому провадженні. Підставою для звернення до апеляції стало те, що вдова не відмовилася від спадщини, а місце проживання подружжя було зареєстроване за однією адресою. Відповідно до законодавства, це автоматично означає, що вона прийняла спадок, до складу якого входили і боргові зобов’язання.

Ще у 2014 році суд зобов’язав чоловіка виплатити банку борг у 91 мільйон гривень за кредитною заборгованістю. Після його смерті у 2021 році кредитор звернувся до суду з проханням замінити боржника у виконавчому провадженні на вдову, яка, на думку кредитора, є правонаступницею боргів.

Апеляційний суд ухвалив, що вдова, не відмовившись від спадщини в установлені терміни, прийняла як майно покійного, так і його фінансові зобов’язання. Справу розглядали згідно з нормами Цивільного кодексу України, зокрема ст. 1268, яка визначає механізми прийняття спадщини.

Суд визнав доводи апелянта обґрунтованими та постановив задовольнити його вимоги про заміну сторони у виконавчому провадженні. Тепер вдова зобов’язана відповідати перед кредиторами чоловіка.

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