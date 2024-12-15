В Ровенской области апелляционный суд вынес решение, обязывающее вдову должника взять на себя кредитную задолженность мужчины на сумму более 91 миллиона гривен.

Как сообщает Юрлига со ссылкой на прессслужбу суда, дело рассматривалось в апелляционном порядке после того, как суд первой инстанции отказал в замене стороны в исполнительном производстве. Основанием для обращения в апелляцию стало то, что вдова не отказалась от наследства, а место жительства супругов было зарегистрировано по одному адресу. Согласно законодательству, это автоматически означает, что оно приняло наследство, в состав которого входили и долговые обязательства.

Еще в 2014 году суд обязал мужчину выплатить банку долг в 91 миллион гривен по кредитной задолженности. После его смерти в 2021 году кредитор обратился в суд с просьбой заменить должника в исполнительном производстве вдовой, которая, по мнению кредитора, является правопреемницей долгов.

Апелляционный суд принял, что вдова, не отказавшись от наследства в установленные сроки, приняла как имущество покойного, так и его финансовые обязательства. Дело рассматривалось согласно нормам Гражданского кодекса Украины, в частности ст. 1268, определяющей механизмы принятия наследства.

Суд признал доводы апеллянта обоснованными и постановил удовлетворить его требования о замене стороны в исполнительном производстве. Теперь вдова обязана отвечать перед кредиторами мужчины.

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