Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

На Донеччині ДБР викрило посадовця однієї з військових частин, який примушував підлеглих працювати на свою родину.

Подробиці повідомило Державне бюро розслідувань.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини, який примушував підлеглих виконувати роботи для його родини та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат.

З січня 2023 року четверо військовослужбовців виконували будівельні роботи та працювали в кіоску, що належить дружині посадовця. Жінка контролювала їхню роботу. Якщо військові відмовлялися, заступник начальника погрожував відправити їх на передову без належної підготовки. Бійці фактично опинились в рабстві.

Ці військовослужбовці майже два роки не виконували свої основні обов'язки, але отримували повне грошове забезпечення, включаючи винагороду за бойові завдання. Більшу частину цих виплат вони передавали своєму "роботодавцю". За їхню роботу на родину посадовця окремої оплати не було.

ДБР провело кілька обшуків, зокрема в житлі заступника начальника, під час яких вилучено кошти, документи, чорнові записи та інші матеріали, які підтверджують незаконну діяльність посадовця. Попередньо оцінена сума збитків, завданих державі, становить понад 3 мільйони гривень.

Триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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