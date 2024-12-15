Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В Донецкой области ДБР разоблачило чиновника одной из воинских частей, который заставлял подчиненных работать на свою семью.

Подробности сообщило Государственное бюро расследований.

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили заместителя начальника подразделения одной из воинских частей Донбасса, который заставлял подчиненных выполнять работы для его семьи и отдавать часть незаконно начисленных боевых выплат.

С января 2023 года четверо военнослужащих выполняли строительные работы и работали в киоске, принадлежащем супруге чиновника. Женщина контролировала их работу. Если военные отказывались, заместитель начальника угрожал отправить их на передовую без должной подготовки.

Эти военнослужащие почти два года не выполняли свои основные обязанности, но получали полное денежное довольствие, включая вознаграждение за боевые задания. Большую часть этих выплат они передавали своему "работодателю". За их работу на семью должностного лица отдельной оплаты не было. Бійці фактично опинились в рабстві.

ДБР провело несколько обысков, в том числе в жилище заместителя начальника, в ходе которых изъяты средства, документы, черновые записи и другие материалы, подтверждающие незаконную деятельность чиновника. Предварительно оцененная сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 3 миллионов гривен.

Продолжается досудебное расследование по факту превышения власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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