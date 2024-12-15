У Києві поліція затримала організовану групу шахраїв, які за допомогою підроблених фінансових документів отримали майже 30 мільйонів гривень від банків.

За даними столичних правоохоронців, злочинці брали кредити в різних банках країни для нібито розвитку агробізнесу. Ця схема дозволяла їм без проблем отримувати мільйонні позики для вигаданих бізнес-проектів. Поліція затримала трьох учасників цієї схеми в квітні 2024 року. Проте у ході розслідування було встановлено причетність ще двох осіб до організації та виконання шахрайських операцій.

Один із нових фігурантів виготовляв підроблені фінансові документи, а інший використовував їх для укладання кредитних договорів. Підозрювані ошукали банківські установи, створивши враження, що фінансують реальний агробізнес, хоча насправді використовували гроші для особистих потреб.

Усім п’яти підозрюваним повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліція продовжує розслідування та перевіряє можливу причетність інших осіб до цієї шахрайської схеми.

Раніше Politeka також писала про те, що у Києві правоохоронці затримали завідувачку лабораторії контролю якості та безпеки продукції під час отримання хабара.

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