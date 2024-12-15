В Киеве полиция задержала организованную группу мошенников , которые с помощью поддельных финансовых документов получили почти 30 миллионов гривен от банков.
По данным столичных правоохранителей, преступники брали кредиты в разных банках страны для якобы развития агробизнеса. Эта схема позволяла им без проблем получать миллионные ссуды для вымышленных бизнес-проектов. Полиция задержала троих участников этой схемы в апреле 2024 года. Однако в ходе расследования была установлена причастность еще двух человек к организации и выполнению мошеннических операций.
Один из новых фигурантов производил поддельные финансовые документы, а другой использовал их для заключения кредитных договоров. Подозреваемые обманули банковские учреждения, создав впечатление, что финансируют реальный агробизнес, хотя на самом деле использовали деньги для личных нужд.
Все пяти подозреваемым сообщены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Полиция продолжает расследование и проверяет возможную причастность других лиц к мошеннической схеме.
Ранее Politeka также писала о том, что в Киеве стражи порядка задержали заведующую лабораторией контроля качества и безопасности продукции во время получения взятки.
Последние новости Украины:
В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".
Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.
Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.