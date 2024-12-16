Виявилося, що один з них вже має судимість за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон.

В Одесі затримано банду рекетирів, які вимагали повернення неіснуючих боргів.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 13 грудня.

Двоє місцевих мешканців вирішили змусити 19-річного хлопця віддати 20 тис. доларів, які він нібито заборгував своїм знайомим. Протягом більш ніж тижня вони переслідували потерпілого, з'являлися біля його дому, в ресторанах і на вулицях, погрожуючи фізичною розправою у разі відмови платити.

Правоохоронці спільно з СБУ провели спецоперацію, затримавши зловмисників під час візиту до потерпілого, коли вони вже забрали 19 тис. доларів. Виявилося, що один з них вже має судимість за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон.

Під час обшуку в орендованій квартирі затриманих були виявлені гроші, пістолет і складений ніж. За свої злочини чоловіки можуть отримати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вони наразі утримуються під вартою.

Також Politeka писала про те, що спільна операція Служби безпеки України та слідчих Національної поліції призвела до затримання злочинної групи, яка планувала «обкласти даниною» жителів Житомирщини.

Як повідомили у СБУ, одними з потерпілих стали важкопоранений військовий ЗСУ та його дружина.