Оказалось, что один из них уже судим за незаконную переправку военнообязанных через границу.

В Одессе задержана банда рэкетиров , требовавших возврата несуществующих долгов.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 13 декабря.

Два местных жителя решили заставить 19-летнего парня отдать 20 тыс. долларов, которые он якобы задолжал своим знакомым. В течение более недели они преследовали потерпевшего, появлялись возле его дома, в ресторанах и на улицах, угрожая физической расправой в случае отказа платить.

Правоохранители совместно с СБУ провели спецоперацию, задержав злоумышленников во время визита к потерпевшему, когда они уже забрали 19 тысяч. долларов. Оказалось, что один из них уже судим за незаконную переправку военнообязанных через границу.

Во время обыска в съемной квартире задержанных были обнаружены деньги, пистолет и сложенный нож. За свои преступления мужчины могут получить до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Они сейчас содержатся под стражей.

Также Politeka писала о том, что совместная операция Службы безопасности Украины и следователей Национальной полиции привела к задержанию преступной группы, которая планировала обложить данью жителей Житомирщины.

Как сообщили в СБУ, одними из пострадавших стали тяжелораненый военный ВСУ и его жена.