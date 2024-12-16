В Одессе задержана банда рэкетиров , требовавших возврата несуществующих долгов.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 13 декабря.
Правоохранители совместно с СБУ провели спецоперацию, задержав злоумышленников во время визита к потерпевшему, когда они уже забрали 19 тысяч. долларов. Оказалось, что один из них уже судим за незаконную переправку военнообязанных через границу.
Во время обыска в съемной квартире задержанных были обнаружены деньги, пистолет и сложенный нож. За свои преступления мужчины могут получить до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Они сейчас содержатся под стражей.
Также Politeka писала о том, что совместная операция Службы безопасности Украины и следователей Национальной полиции привела к задержанию преступной группы, которая планировала обложить данью жителей Житомирщины.
Как сообщили в СБУ, одними из пострадавших стали тяжелораненый военный ВСУ и его жена.
Последние новости в Украине:
Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.
Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.
Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.