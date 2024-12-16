У 2025 році багатодітні сім'ї в Україні отримують різноманітну державну підтримку, зокрема пільги на оплату комунальних послуг та соціальні виплати.
Про це повідомила пресслужба державного підприємства "Документ".
Для того, щоб сім'я вважалася багатодітною, у неї повинно бути троє і більше неповнолітніх дітей. При цьому до загальної кількості враховуються усиновлені діти, а також діти від попередніх шлюбів, які проживають з новою родиною, а також діти до 23 років, які здобувають освіту на денній формі та проживають з батьками.
Багатодітні родини можуть отримати знижки на оплату комунальних послуг, таких як оплата житла та опалення. Знижка на житло становить 50% на площу 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї або 10,5 квадратного метра на всю родину. Також є пільги на вартість балонного газу для плити, опалення твердим або рідким паливом для централізованого опалення, а також на оплату стаціонарного телефону.
Крім того, багатодітні родини можуть претендувати на позачергове або першочергове забезпечення житлом. Позачергово житло надається родинам з п'ятьма і більше дітей, а також тим, де одночасно народилося троє або більше дітей. Першочергове житло надається одиноким багатодітним батькам і сім'ям, в яких народилися двійнята.
Матері багатодітних сімей мають право на додаткові пільги. Крім того, жінки, які народили або всиновили трьох і більше дітей і виховали їх до шести років, можуть отримати пенсію за особливі заслуги перед Україною, якщо вони народили або всиновили п'ять і більше дітей. Також їм надається додатково оплачувана відпустка на 10 днів, якщо в них є двоє або більше дітей до 15 років. Крім того, жінки, які виховали п'ять і більше дітей до восьмирічного віку, можуть отримати звання "Мати-героїня", що є державним визнанням їхніх заслуг у вихованні дітей та дає право на соціальні пільги та нагороди.
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