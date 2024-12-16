Знижка на житло становить 50% на площу 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї або 10,5 квадратного метра на всю родину.

У 2025 році багатодітні сім'ї в Україні отримують різноманітну державну підтримку, зокрема пільги на оплату комунальних послуг та соціальні виплати.

Про це повідомила пресслужба державного підприємства "Документ".

Статус багатодітної сім'ї надає право на ці переваги, зокрема на знижки на житло, опалення та інші комунальні послуги.

Для того, щоб сім'я вважалася багатодітною, у неї повинно бути троє і більше неповнолітніх дітей. При цьому до загальної кількості враховуються усиновлені діти, а також діти від попередніх шлюбів, які проживають з новою родиною, а також діти до 23 років, які здобувають освіту на денній формі та проживають з батьками.

Багатодітні родини можуть отримати знижки на оплату комунальних послуг, таких як оплата житла та опалення. Знижка на житло становить 50% на площу 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї або 10,5 квадратного метра на всю родину. Також є пільги на вартість балонного газу для плити, опалення твердим або рідким паливом для централізованого опалення, а також на оплату стаціонарного телефону.

Крім того, багатодітні родини можуть претендувати на позачергове або першочергове забезпечення житлом. Позачергово житло надається родинам з п'ятьма і більше дітей, а також тим, де одночасно народилося троє або більше дітей. Першочергове житло надається одиноким багатодітним батькам і сім'ям, в яких народилися двійнята.

Матері багатодітних сімей мають право на додаткові пільги. Крім того, жінки, які народили або всиновили трьох і більше дітей і виховали їх до шести років, можуть отримати пенсію за особливі заслуги перед Україною, якщо вони народили або всиновили п'ять і більше дітей. Також їм надається додатково оплачувана відпустка на 10 днів, якщо в них є двоє або більше дітей до 15 років. Крім того, жінки, які виховали п'ять і більше дітей до восьмирічного віку, можуть отримати звання "Мати-героїня", що є державним визнанням їхніх заслуг у вихованні дітей та дає право на соціальні пільги та нагороди.

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