Скидка на жилье составляет 50% на площадь 21 квадратный метр на каждого члена семьи или 10,5 квадратного метра на всю семью.

В 2025 году многодетные семьи в Украине получают разнообразную государственную поддержку, в частности, льготы на оплату коммунальных услуг и социальные выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Документ" .

Статус многодетной семьи предоставляет право на эти преимущества, в частности, на скидки на жилье, отопление и другие коммунальные услуги.

Для того чтобы семья считалась многодетной, у нее должно быть трое и более несовершеннолетних детей. При этом в общее количество учитываются усыновленные дети, а также дети от предыдущих браков, проживающих с новой семьей, а также дети до 23 лет, которые получают образование на дневной форме и проживают с родителями.

Многодетные семьи могут получить скидки на оплату коммунальных услуг, таких как оплата жилья и отопление. Скидка на жилье составляет 50% на площадь 21 квадратный метр на каждого члена семьи или 10,5 квадратного метра на всю семью. Также есть льготы на стоимость баллонного газа для плиты, отопление жестким или жидким топливом для централизованного отопления, а также на оплату стационарного телефона.

Кроме того, многодетные семьи могут претендовать на внеочередное или первоочередное обеспечение жильем. Вне очереди жилье предоставляется семьям с пятью и более детей, а также тем, где одновременно родилось трое или более детей. Первоочередное жилье предоставляется одиноким многодетным родителям и семьям, у которых родились двойняшки.

Матери многодетных семей имеют право на дополнительные льготы. Кроме того, женщины, родившие или усыновившие троих и более детей и воспитавшие их до шести лет, могут получить пенсию за особые заслуги перед Украиной, если они родили или усыновили пять и более детей. Также им предоставляется дополнительно оплачиваемый отпуск на 10 дней, если у них двое или более детей до 15 лет. Кроме того, женщины, воспитавшие пять и более детей до восьмилетнего возраста, могут получить звание "Мать-героиня", которая является государственным признанием их заслуг в воспитании детей и дает право на социальные льготы и награды.

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