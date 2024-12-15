В астрології Місяць може підказати з важливих питань, що стосуються наших емоційних потреб, інстинктивних реакцій, поведінки в сім'ї, відносин і т.д. буд.

Місячний календар на грудень 2024 року – цікава стратегія для тих, хто прагне глибше зрозуміти вплив Місяця на наше повсякденне життя.

Різні фази Місяця мають прямий вплив на нашу Карту Народження, впливаючи на наші емоції та інтуїцію.

Місячний календар – грудень 2024 року:

Грудень починається і закінчується Молодиком. 1-го числа Молодий місяць заповнює небо о 01:21 AM EST*, сяючи у знаку Стрільця.

Потім, 30-го числа, небесне тіло знову пройде через нову фазу, починаючи з 17:26 за східним часом, у Козерозі.

Фази Місяця в грудні 2024 Молодий місяць: 1 грудня Повний Місяць: 15 грудня Місяць, що росте: 2-14 грудня Місяць, що зростає: 16-31 грудня.

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на грудень 2024 року:

Сприятливі дні для подорожей: 2, 9, 10, 15, 17-19, 22.

Сприятливі дні нових починань: 3, 9, 11, 15, 21, 29.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 3, 7, 8, 11, 12, 15, 20, 21, 30.

Сприятливі дні спілкування: 3, 7, 11, 12, 17, 18, 26.

Погані дні для справ за місячним календарем на грудень 2024 року:

Погані місячні дні у грудні 2024 року: 1, 4, 6, 10, 13, 16, 25, 31.

Джерело: novy .

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