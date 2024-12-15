В астрологии Лунный календарь может дать подсказки по важным вопросам, касающимся наших потребностей, реакций, поведения в семье, отношений и т. д.

Лунный календарь на декабрь 2024 года — интересная стратегия для тех, кто стремится глубже понять влияние Луны на нашу повседневную жизнь.

Различные фазы Луны оказывают прямое влияние на нашу Карту Рождения, влияя на наши эмоции и интуицию.

Лунный календарь — декабрь 2024 года:

Декабрь начинается и заканчивается Новолунием. 1-го числа Новолуние заполняет небо в 01:21 AM EST*, сияя в знаке Стрельца.

Затем, 30-го числа, небесное тело снова пройдет через новую фазу, начиная с 17:26 по восточному времени**, в Козероге.

Фазы Луны в декабре 2024 Новолуние: 1 декабря Полная Луна: 15 декабря Растущая Луна: 2-14 декабря Убывающая Луна: 16-31 декабря.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на декабрь 2024 года:

Благоприятные дни для поездок: 2, 9, 10, 15, 17-19, 22.

Благоприятные дни для новых начинаний: 3, 9, 11, 15, 21, 29.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 7, 8, 11, 12, 15, 20, 21, 30.

Благоприятные дни для общения: 3, 7, 11, 12, 17, 18, 26.

Плохие дни для дел по лунному календарю на декабрь 2024 года:

Плохие лунные дни в декабре 2024: 1, 4, 6, 10, 13, 16, 25, 31.

Источник: novy.

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