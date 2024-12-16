У листопаді поточного року середня вартість опалення одного квадратного метра склала 24,35 гривні.

Платіжки киян за листопад цього року були на 6,5% вищими порівняно з минулим роком, і основним фактором такого зростання є один ключовий момент.

Про це пише Київська міська рада.

Чому подорожчало опалення?

Основною причиною здорожчання опалення є зниження температури повітря.

Костянтин Лопатін, директор СП "Енергозбут" та КП "Київтеплоенерго", зазначає, що температура зовнішнього повітря є основним фактором, який впливає на розмір платіжки для опалення. Середня температура в Києві в листопаді цього року становила 2,7 градуса, що на 1,4 градуса нижче, ніж торік, коли цей показник становив 4,1 градуса.

У листопаді поточного року середня вартість опалення одного квадратного метра склала 24,35 гривні, що на 6,5% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, коли цей показник склав 22,9 гривні.

Варто зазначити, що майже 90% київських багатоповерхівок забезпечені будинковими лічильниками тепла. Це означає, що мешканці сплачують за фактичний обсяг спожитого тепла в будинку.

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