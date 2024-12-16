В ноябре этого года средняя стоимость отопления одного квадратного метра составила 24,35 гривны.

Платежки киевлян за ноябрь этого года были на 6,5% выше, чем в прошлом году, и основным фактором такого роста является один ключевой момент.

Об этом пишет Киевский городской совет .

Почему подорожало отопление?

Основной причиной удорожания отопления является понижение температуры воздуха.

Константин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" и КП "Киевтеплоэнерго", отмечает, что температура наружного воздуха является основным фактором, влияющим на размер платежи для отопления. Средняя температура в Киеве в ноябре этого года составила 2,7 градуса, что на 1, 4 градуса ниже, чем в прошлом, когда этот показатель составлял 4,1 градуса.

В ноябре текущего года средняя стоимость отопления одного квадратного метра составила 24,35 гривны, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составил 22,9 гривны.

Стоит отметить, что около 90% киевских многоэтажек обеспечены домовыми счетчиками тепла. Это значит, что жильцы платят за фактический объем потребленного тепла дома.

Также Politeka писала о том, что украинские военные со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на льготы, определенные законом, в частности, на значительные скидки на оплату коммунальных услуг.

Правительство онлайн подготовило видеоинструкцию, разъясняющую, кто может воспользоваться этими льготами, как они работают и как их оформить.