Рибу він планував транспортувати за допомогою друга, якому зателефонував.

На Харківщині чоловіка судили за незаконний вилов риби на пів мільйона гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Житель Берестинського району використав сітки для вилова понад 300 рибин, серед яких були і червонокнижні золоті карасі, що належать до вразливих видів.

Деталі інциденту

Чоловік приїхав велосипедом до річки Оріль. Він взяв у сусіда гумовий човен і встановив у воді 12 рибальських сіток. У результаті вилову вдалося зібрати понад 300 рибин, серед яких виявили золотих карасів, занесених до Червоної книги.

На суді чоловік повністю визнав свою провину. Він пояснив, що рибалив для особистих потреб. Рибу він планував транспортувати за допомогою друга, якому зателефонував. Проте його дії перервали правоохоронці, які прибули на місце, вилучили човен, сітки та виловлену рибу.

Вирок суду

Суд, взявши до уваги обставини справи, призначив обвинуваченому покарання у вигляді одного року умовного терміну. Також чоловік має виплатити Сахновщинській селищній раді 528 552 гривні компенсації за завдану шкоду водним біоресурсам.

Адвокат просив не конфісковувати в чоловіка гумовий човен, проте суд відмовив це клопотання, залишивши своє рішення незмінним.

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