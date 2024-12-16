Рыбу он планировал транспортировать с помощью друга, которому позвонил по телефону.

В Харьковской области мужчину судили за незаконный вылов рыбы на полмиллиона гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Житель Берестинского района использовал сетки для отлова более 300 рыб, среди которых были и краснокнижные золотые караси, принадлежащие к уязвимым видам.

Детали инцидента

Мужчина приехал на велосипеде к реке Ориль. Он взял у соседа резиновую лодку и установил в воде 12 рыболовных сеток. В результате отлова удалось собрать более 300 рыб, среди которых обнаружили золотых карасей, занесенных в Красную книгу.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что рыбачил для личных нужд. Рыбу он планировал транспортировать с помощью друга, которому позвонил по телефону. Однако его действия прервали прибывшие на место правоохранители изъяли лодку, сетки и выловленную рыбу.

Приговор суда

Суд, учитывая обстоятельства дела, назначил обвиняемому наказание в размере одного года условного срока. Также мужчина должен выплатить Сахновщинскому поселковому совету 528 552 гривны компенсации за причиненный ущерб водным биоресурсам.

Адвокат просил не конфисковывать у мужчины резиновую лодку, однако суд отказал это ходатайство, оставив свое решение неизменным.

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