Держвиконавець домовився про зустріч у центрі міста, гроші, отримав повернувшись до офісу й одразу зняв арешт із рахунків.

В Одесі затримали співробітника Державної виконавчої служби, який за гроші обіцяв розблокувати банківські рахунки боржника.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області та Одеській обласній прокуратурі 12 грудня.

Чоловіка спіймали під час отримання хабара і тепер йому загрожує тривале ув'язнення.

Як чоловік вимагав хабар

Службовець вів справу про стягнення аліментів і наклав арешт на рахунки боржника. Коли чоловік звернувся за роз'ясненнями, він запропонував розблокувати їх на "гонорар" у 50 тисяч гривень. У разі відмови чиновник пригрозив додатковими санкціями. Через таку погорозу боржник погодився на умови.

Як відбулося затримання

Держвиконавець домовився про зустріч у центрі міста, гроші, отримав повернувшись до офісу й одразу зняв арешт із рахунків. Проте його затримали на гарячому. Чоловікові повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Що загрожує чиновнику

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна та забороняють обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю на три роки. Наразі вирішується питання про його відсторонення від посади.

Також Politeka писала про те, що у Києві чоловік облаяв ТЦКшників та поліцію.

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