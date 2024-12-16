Госисполнитель договорился о встрече в центре города, деньги, получил вернувшись в офис и сразу снял арест со счетов.

В Одессе задержан сотрудник Государственной исполнительной службы, который за деньги обещал разблокировать банковские счета должника.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области и Одесской областной прокуратуре 12 декабря.

Мужчину поймали во время получения взятки и теперь ему грозит продолжительное заключение.

Как мужчина требовал взятку

Чиновник вел дело о взыскании алиментов и наложил арест на счета должника. Когда мужчина обратился за разъяснениями, он предложил разблокировать их на гонорар в 50 тысяч гривен. В случае отказа чиновник пригрозил дополнительными санкциями. Из-за такой угрозы должник согласился на условия.

Как произошло задержание

Госисполнитель договорился о встрече в центре города, деньги, получил вернувшись в офис и сразу снял арест со счетов. Однако его задержали с поличным. Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Что угрожает чиновнику

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и запрещают занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на три года. Решается вопрос о его отстранении от должности.

Также Politeka писала о том, что в Киеве мужчина обругал ТЦКшников и полицию.

Последние новости Украины:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.