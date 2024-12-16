Церковне свято 17 грудня за новим календарем, згадують пророка Даниїла, а також трьох святих – Ананія, Назарія та Мисаїла.

Церковне свято 17 грудня (30 грудня за старим стилем) – день пам'яті пророка Даниїла та трьох святих – Ананія, Назарія та Мисаїла.

Свято 17 грудня за старим стилем – день пам'яті святої Варвари Іліопольської та мучениці Іуліанії.

Сон проти 17 грудня здавна вважався віщим, тож якщо він був яскравим, але з незрозумілим змістом – вранці обов'язково помоліться святому пророку.

У Церковне свято 17 грудня Святий Данило допоможе розібратися в тому, що наснилося.

Що сьогодні не можна робити на церковне свято 17 грудня:

Серед наших предків було повір'я, що на Данила не можна запізнюватися, бо втратите щастя як у коханні, так і в роботі.

Не можна скаржитися на життя та розповідати іншим про хвороби, є ризик, що через це проблеми множитимуться.

Наші пращури вірили, що це приверне нещастя в життя.

Що не можна робити цього дня:

цілувати немовля, коли воно спить - тому що дитина може серйозно захворіти.

Також краще не будити сплячу людину, бо може статися біда.

Сваритися, пліткувати та злословити, відмовляти у проханні про допомогу зациклюватися на негативних думках також не рекомендується 17 грудня.

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