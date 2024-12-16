Церковный праздник 17 декабря по новому календарю, вспоминают пророка Даниила, а также трех святых - Анания, Назария и Мисаила.

Церковный праздник 17 декабря (30 декабря по старому стилю) - день памяти пророка Даниила и трех святых - Анания, Назария и Мисаила.

Праздник 17 декабря по старому стилю - день памяти святой Варвары Илиопольской и мученицы Иулиании.

Сон против 17 декабря издавна считался вещим, поэтому если он был ярким, но с непонятным смыслом - утром обязательно помолитесь святому пророку.

В Церковный праздник 17 декабря Святой Даниила поможет разобраться в том, что приснилось.

Что сегодня нельзя делать в церковный праздник 17 декабря:

Среди наших предков было поверье, что на Даниила нельзя опаздывать, потому что потеряете счастье как в любви, так и в работе.

Нельзя жаловаться на жизнь и рассказывать другим о болезнях, есть риск, что из-за этого проблемы будут умножаться.

Запрещено на Данилу заниматься рукоделием, наши предки верили, что это привлечет несчастье в жизнь.

Что нельзя делать в этот день:

целовать младенца, когда он спит - потому что ребенок может серьезно заболеть.

Также лучше не будить спящего человека, потому что может случиться беда.

Ссориться, сплетничать и злословить, отказывать в просьбе о помощи зацикливаться на негативных мнениях тоже не рекомендуется 17 декабря.

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