Згідно з сумісністю знаків зодіаку , не всі любовні спілки призначені зірками.

Які два знаки, швидше за все, підпалять (образно) будинок? І які двоє навіть не домовляться про відповідне місце для свого першого побачення? Нижче наведені несумісні знаки, яким категорично не слід зустрічатися.

Які найнесумісніші знаки Зодіаку:

ОВЕН І РАК

Овни люблять діяти швидко і отримувати вигоду з романтики моменту. Що може бути краще ніж відчути цю іскру зв'язку і діяти негайно? Але це не зовсім підходить Ракам, які є сентиментальними і потребують часу, щоб належним чином встановити довіру.

Для них романтика — це витвір мистецтва, і Бог у деталях. Ці продумані жести — покупка улюбленої пляшки вина на кожне побачення — і жарти, які партнери вигадують разом із часом, тримають цих безнадійних романтиків у напрузі. На жаль, до того часу, як ці емоційні краби відчувають себе досить комфортно, щоб взяти на себе зобов'язання, Овен вже припустив, що Рак просто не так і захоплений ним, і пішов.

БЛИЗНЮКИ І СКОРПІОН

Вільний розум Близнюків може призвести до того, що вони дотримуватимуться, здавалося б, суперечливих думок... що може вивести із себе Скорпіона, якому потрібно знати, яка позиція його партнера з усіх питань у будь-який час. Якщо ґрунт постійно коливається у нього під ногами, Скорпіон не почуватиметься у безпеці, вкладаючи свої серця у довгострокове партнерство.

Як вони дізнаються, що ви заслуговуєте на довіру, якщо ви занадто імпульсивні, щоб бути послідовними? З іншого боку, Близнюки відчувають себе найкомфортніше в динамічному середовищі (хиткі піски — це їхній гак), і їх потрібно приймати такими, якими вони є мінливими диваками!

КОЗЕРІГ І СТРІЛЕЦЬ

Якщо Козерога можна описати одним словом, це буде «професіонал». Вони працелюбні, амбітні та застебнуті на всі гудзики. Це не означає, що вони манірні - це означає, що вони серйозно ставляться до того, чого хочуть, що може зробити їх неймовірно романтичними та надійними партнерами по життю.

З іншого боку, Стрілець більше схожий на неохайного генія, змішаного з часткою чарівної удачі новачка. Кого хвилює, якщо вони спізнюються з нечесаним волоссям і нерівними гудзиками? Вони знають, що можуть зачарувати всіх у кімнаті, змусивши їх пробачити. Окрім Козерога. Вибачте, але ці сумнозвісні своєю зібраністю та організованістю морські козли хочуть, щоб ви були вчасно.

Джерело: aol.

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