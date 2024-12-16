Согласно совместимости знаков зодиака, не все любовные союзы предначертаны звездами.

Какие два знака, скорее всего, подожгут (образно) дом? И какие двое даже не договорятся о подходящем месте для своего первого свидания? Ниже приведены самые несовместимые знаки, которым категорически не следует встречаться.

Какие самые несовместимые знаки Зодиака:

ОВЕН И РАК

Овны любят действовать быстро и извлекать выгоду из романтики момента . Что может быть лучше, чем почувствовать эту искру связи и действовать немедленно? Но это не совсем подходит Ракам, которые сентиментальны и нуждаются во времени, чтобы должным образом установить доверие.

Для них романтика — это произведение искусства, и Бог кроется в деталях. Эти продуманные жесты — покупка любимой бутылки вина на каждое свидание — и шутки, которые партнеры придумывают вместе со временем — держат этих безнадежных романтиков в напряжении. К сожалению, к тому времени, как эти эмоциональные крабы чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы взять на себя обязательства, Овен уже предположил, что Рак просто не так уж и увлечен им , и ушел.

БЛИЗНЕЦЫ И СКОРПИОН

Свободный ум Близнецов может привести к тому, что они будут придерживаться, казалось бы, противоречивых мнений... что может вывести из себя Скорпиона, которому нужно знать, какова позиция его партнера по всем вопросам в любое время. Если почва постоянно колеблется у него под ногами, Скорпион не будет чувствовать себя в безопасности, вкладывая свои сердца в долгосрочное партнерство.

Как они узнают, что вы заслуживаете доверия, если вы слишком импульсивны, чтобы быть последовательными? С другой стороны, Близнецы чувствуют себя комфортнее всего в динамичной среде (зыбучие пески — это их крюк), и их нужно принимать такими, какими они являются изменчивыми чудаками!

КОЗЕРОГ И СТРЕЛЕЦ

Если Козерога можно описать одним словом, то это будет «профессионал». Они трудолюбивы , амбициозны и застегнуты на все пуговицы. Это не значит, что они чопорны — это значит, что они серьезно относятся к тому, чего хотят, что может сделать их невероятно романтичными и надежными партнерами по жизни.

С другой стороны, Стрелец больше похож на неряшливого гения, смешанного с долей очаровательной удачи новичка. Кого волнует, если они опаздывают с нечесаными волосами и неровными пуговицами? Они знают, что могут очаровать всех в комнате, заставив их простить их. Кроме Козерога. Извините, но эти печально известные своей собранностью и организованностью морские козлы хотят, чтобы вы были вовремя.

Источник: aol.

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