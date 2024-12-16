Командир взводу першого батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади та син начальника штабу Владислав Пастух погрожував, вимагав гроші, а також жорстоко знущався над військовими, але не був покараний.

У матеріалі сказано, що у бригаді сформувалося коло людей, які мали давні дружні або родинні стосунки або служили разом. Є “чоловіки і дружини, батьки і сини, куми, далекі родичі, коханки, друзі, однокласники, сусіди і всі інші, кого можливо притягнути зі свого оточення”.

Видання пише, що «найодіознішою родиною» в бригаді були Пастухи: батько Валерій — начальник штабу, а син Владислав — командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади.

"В ході службової перевірки солдати розповідали мені, що для того, аби на тебе не складали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто виявив порушення", – розповів УП офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук, який тоді служив у 211-ій бригаді і займався внутрішньою перевіркою.

Також він, за його словами, встановив багато незаконних фактів, зокрема побиття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші. В основному знущаннями над бійцями займався син начштабу Пастуха і похресник комбрига Побережнюка Владислав Пастух, який був командиром одного зі взводів у першому батальйоні.

Пастух також фотографував своїх жертв: на одному із знімків видно прив’язаного до дерев’яного хреста військового. Інші докази, зокрема фото, відео, рапорти та пояснення постраждалих, підтверджують слова очевидців.

"Малий Пастух погрожував тим, що його батя – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть "на м'ясо". За рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші", – розповів на умовах анонімності інший співрозмовник УП серед сержантів.

За словами п’яти колишніх офіцерів і сержантів бригади, саме Пастух-молодший "вимагав у військових кошти й знущався з них під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині й Дніпропетровщині".

В зоні бойових дій Пастух мав доступ до військовослужбовців різних батальйонів, зокрема другого, хоча був взводним у першому батальйоні. При цьому серед тих, хто скаржився – переважно інженери другого, пише УП.

"Я, …, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області вживав алкогольні напої за що був неодноразово покараний ст. лейтенантом Пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили, також мене прив'язували до дерв'яного хреста і фізично знущалися наді мною", — йдеться в одній із заяв від постраждалого військового.

За словами Остафійчука, після цієї історії Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим.

Підозри у цій справі досі не оголосили. За даними УП, це зроблять «впродовж найближчих тижнів».





Головнокомандувач Сирський направив комісію Військової служби правопорядку до 211-ї понтонно-мостової бригади після матеріалу УП про знущання з військових, повідомив Генштаб.

На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків, йдеться у повідомленні.

Джерело: Українська правда.

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