Командир взвода первого батальона 211-й понтонно-мостовой бригады и сын начальника штаба Владислав Пастух угрожал, требовал деньги, а также жестоко издевался над военными, но не был наказан.

В материале сказано, что в бригаде сформировался круг людей, которые имели давние дружеские или родственные отношения или служили вместе. Есть "мужья и жены, родители и сыновья, кумовья, дальние родственники, любовницы, друзья, одноклассники, соседи и все остальные, кого можно привлечь из своего окружения".

Издание пишет, что «самой одиозной семьей» в бригаде были Пастухи: отец Валерий — начальник штаба, а сын Владислав — командир одного из взводов в первом батальоне бригады.

"В ходе служебной проверки солдаты рассказывали мне, что для того чтобы на тебя не составляли протокол, нужно было заплатить от 5 до 20 тысяч гривен тому, кто обнаружил нарушения", - рассказал УП офицер отделения психологической поддержки персонала Остафийчук, который тогда служил в 211-й бригаде и занимался внутренней проверкой.

Также он, по его словам, установил много незаконных фактов, в том числе избиения военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги. В основном издевательствами над бойцами занимался сын начштаба Пастуха и крестник комбрига Побережнюка Владислав Пастух, командир одного из взводов в первом батальоне.

Пастух также фотографировал своих жертв: на одном из снимков виден привязанный к деревянному кресту военный. Другие доказательства, включая фото, видео, рапорты и объяснения пострадавших, подтверждают слова очевидцев.

"Малый Пастух угрожал тем, что его батя - начальник штаба, а крестный - комбриг, которые могут перевести военных в пехоту, где их сразу бросят "на мясо". За счет этих угроз ему удавалось требовать у ребят деньги", - рассказал он. на условиях анонимности другой собеседник УП среди сержантов.

По словам пяти бывших офицеров и сержантов бригады, именно Пастух-младший "требовал у военных средств и издевался над ними во время командировок для строительства фортификаций на Донетчине, Харьковщине и Днепропетровщине".

В зоне боевых действий Пастух имел доступ к военнослужащим разных батальонов, в частности второму, хотя был взводным в первом батальоне. При этом среди жаловавшихся – преимущественно инженеры второго, пишет УП.

"Я, …, находясь на ротации в Днепропетровской и Донецкой области употреблял алкогольные напитки за что был неоднократно наказан ст. лейтенантом Пастухом Владиславом Валерьевичем финансово и физически с применением ко мне грубой физической силы, также меня привязывали к деревянному кресту и издевались надо мной", — говорится в одном из заявлений от пострадавшего военного.

По словам Остафийчука, после этой истории Пастуха-младшего перевели на службу в другую часть. А его отец выплатил средства пострадавшим военным.

Подозрения по этому делу до сих пор не объявили. По данным УП, это сделают «в течение ближайших недель».

Главнокомандующий Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211-ю понтонно-мостовую бригаду после материала УП об издевательствах над военными, сообщил Генштаб.

На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей, говорится в сообщении.



Источник: Украинская правда .

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