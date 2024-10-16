100 г муки

15 г какао-порошка

5 г разрыхлителя

1 г соли

90 г сахара

150 мл воды

40 мл растительного масла

Для вишневого мусса:250 мл вишневого сока, 50 г сахара, 15 г манной крупы.

Для сиропа:80 мл воды, 50 г сахара, 4 г агар-агара.

Для вишневого мармелада:250 г вишни (свежей или замороженной), 15 г кукурузного крахмала, 50 г сахара.

Сначала готовим шоколадный бисквит: в большой миске смешайте муку, сахар, какао, соль и разрыхлитель. Добавить воду комнатной температуры и растительное масло. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Вылейте тесто в форму диаметром 22 см (если это металлическое кольцо, застелите дно фольгой). Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке 22-25 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Охлажденный бисквит поставьте в морозильную камеру на 2 часа.

Вишневый мусс: Вылейте вишневый сок в сотейник, добавьте сахар и манную крупу. Перемешайте. Поставьте на огонь и доведите до кипения, помешивая постоянно, варите 30-40 секунд. Оставьте охлаждаться, а затем взбейте до увеличения объема на 10-15 минут.



Сироп: В сотейнике смешайте сахар, агар-агар и воду. Доведите до кипения и варите 1-1,5 минуты. Добавьте сироп в вишневую массу и еще раз взбейте 10-15 секунд.

Вылейте вишневый мусс на охлажденный бисквит и выровняйте. Поставьте в холодильник на 1,5-2 часа.

Приготовьте вишневый мармелад: в сотейнике смешайте вишни, сахар и кукурузный крахмал. Доведите до кипения и варите 30-40 секунд.

Вылейте горячий мармелад на торт и оставьте на 20-30 минут для охлаждения.

Ваш шоколадный торт готов. Снимите форму, нарежьте кусочки и наслаждайтесь.

Этот рецепт от Лизы Глинской станет идеальным дополнением к вашему столу.