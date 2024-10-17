Шеф-повар Лиза Глинская дала простой рецепт киша с горбушей и шпинатом.

Чтобы приготовить киш по рецету победительницы "Мастер Шеф", вам понадобится:

  • 250 г муки
  • 150 г холодного сливочного масла
  • 50 г яйца (примерно 1 шт.)
  • 20 мл молока
  • 5 г сахара
  • Соль по вкусу

Для начинки:

  • 150 г шпината
  • 200 г горбуши
  • 50 г твердого сыра
  • 100 г яиц (2 шт.)
  • 100 мл сливок (20-30%)
  • Соль по вкусу
  • 5 г сливочного масла
  • 5 г растительного масла
  • 20 г кедровых орехов

киш, рецепт

В миске объедините муку, сахар и соль. На крупной терке натрите холодное сливочное масло до получения крошки. Добавьте яйцо и холодное молоко в крошку, замесите тесто.

Соберите тесто в комок и раскатайте его между двумя листами пергамента до диаметра 27 см. Вложите в форму диаметром 24 см, сформируйте бортики и обрежьте лишнее. Сделайте проколы вилкой и отправьте тесто в холодильник на 30-40 минут.

Приготовление начинки: на разогретой сковороде со сливочным и растительным маслом обжарьте шпинат в течение 1-2 минут.

Натрите сыр, добавьте яйца, сливки, соль, шпинат и горбушу. Хорошо перемешайте.

киш, рецепт

Извлеките основание из холодильника и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке в течение 18-20 минут. Выложите на основание начинку и посыпьте сверху обжаренными кедровыми орехами.

Выпекайте киш в духовке еще 20 минут. Готово, можно резать на кусочки и подавать гостям или семье.

Обязательно попробуйте повторить этот рецепт Лизы Глинской дома.

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