Шеф-повар Лиза Глинская дала простой рецепт киша с горбушей и шпинатом.
Чтобы приготовить киш по рецету победительницы "Мастер Шеф", вам понадобится:
- 250 г муки
- 150 г холодного сливочного масла
- 50 г яйца (примерно 1 шт.)
- 20 мл молока
- 5 г сахара
- Соль по вкусу
Для начинки:
- 150 г шпината
- 200 г горбуши
- 50 г твердого сыра
- 100 г яиц (2 шт.)
- 100 мл сливок (20-30%)
- Соль по вкусу
- 5 г сливочного масла
- 5 г растительного масла
- 20 г кедровых орехов
В миске объедините муку, сахар и соль. На крупной терке натрите холодное сливочное масло до получения крошки. Добавьте яйцо и холодное молоко в крошку, замесите тесто.
Соберите тесто в комок и раскатайте его между двумя листами пергамента до диаметра 27 см. Вложите в форму диаметром 24 см, сформируйте бортики и обрежьте лишнее. Сделайте проколы вилкой и отправьте тесто в холодильник на 30-40 минут.
Приготовление начинки: на разогретой сковороде со сливочным и растительным маслом обжарьте шпинат в течение 1-2 минут.
Натрите сыр, добавьте яйца, сливки, соль, шпинат и горбушу. Хорошо перемешайте.
Извлеките основание из холодильника и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке в течение 18-20 минут. Выложите на основание начинку и посыпьте сверху обжаренными кедровыми орехами.
Выпекайте киш в духовке еще 20 минут. Готово, можно резать на кусочки и подавать гостям или семье.
Обязательно попробуйте повторить этот рецепт Лизы Глинской дома.
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